ضبط متهم بسرقة 19 جهاز حاسب آلى من إحدى شركات الاتصالات

كتب دينا الحسيني - تامر البطريقي

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات سرقة 19 جهاز حاسب آلى "لاب توب" من أحد المبانى التابع لإحدى شركات الاتصالات بالقرية الذكية، وضبط مرتكب الواقعة "حازم .ع .م" 21 عاما، فرد أمن سابق بنفس الشركة، ومقيم بمنطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة كرداسة من مدير الشئون القانونية بإحدى شركات الاتصالات الكائنة بالقرية الذكية، يفيد سرقة 19 جهاز حاسب آلى "لاب توب" من أحد المبانى التابع للشركة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية ، وذلك لعلمه بمداخل ومخارج الشركة، إذ استأجر سيارة وتوجه لمبنى الشركة، واستولى على المسروقات، وفر هاربا.

وأضاف "مرتكب الواقعة" أنه قام بتصريف المسروقات لدى" محمود .ع .م" 20 عاما، عامل، ومقيم بمنطقة الحوامدية ، محافظة الجيزة، وتم ضبطه وبحوزته المسروقات "19 جهاز لاب توب" ، وأقر بعلمه أنها متحصلات واقعة السرقة.