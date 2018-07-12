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الخميس، 12 يوليه 2018 04:38 م
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ضبط شخص لقيامه بسرقة فرامل سكة حديد.. وسيدة لصرفها 8762 جنيها من معاش تكافل بدون حق

الخميس، 12 يوليه 2018 03:27 م
ضبط شخص لقيامه بسرقة فرامل سكة حديد.. وسيدة لصرفها 8762 جنيها من معاش تكافل بدون حق المتهم بسرقة مهام السكة الحديد
كتب دينا الحسيني - تامر البطريقي
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تمكنت الخدمات الأمنية، بحوش محطة سكك حديد شبرا الخيمة، التابع لقسم شرطة محطة الضواحى من ضبط " أ. ر. ن  21  عاما"، أثناء قيامه بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد، 3 قطع فرامل حديدية خاصة بقطارات السكة الحديد وبعض القطع الحديدية من حوش محطة شبرا الخيمة.

كما نجحت إدارة شرطة البريد من ضبط " ص. و. م 27 عام"،  لقيامها بصرف 8762 جنيه من حساب معاش تكافل وكرامة، التابع للشئون الإجتماعية ، والذى يتم صرفه لمن ليس لهم وظائف أو دخل ثابت بدون وجه حق من مكتب بريد تابع لمنطقة بريد المنيا، كما تم ضبط " غ. إ. إ 73عام" لقيامه بعرض وبيع طوابع بريدية بأزيد من السعر المقرر لها وبدون ترخيص من الهيئة القومية للبريد، متخذاً من أمام إحدى المدارس مكاناً لبيعها، وبحوزته عدد من الطوابع البريدية فئات مختلفة

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، وإستهداف وضبط كافة صور الجرائم، والمخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.


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