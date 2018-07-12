صور.. وفد هيئة التأمين والهلال الأحمر الإماراتى يزور مستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر

كتب – مدحت وهبة

زار إبراهيم الذعابى، مدير عام التأمين الإماراتى، وبطى الشامسى مدير مكتب هيئة الهلال الأحمر الإماراتى بالقاهرة، ووفد مرافق لهم بحضور كلا من خالد آل على ومحمد المرزوقى وسارة التميمى من الإمارات، وتحت رعاية جمعة مبارك الجنيبى سفير دولة الإمارات بالقاهرة لمستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر.

وأكد الوفد حرص قيادة الدولة برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على التواصل وتقديم المساعدات الطبية والأجهزة اللازمة للمستشفى التى تحمل اسم المرحوم الشيخ زايد رجلا له كثير من الحب فى قلوب المصريين والوطن العرب.

وتفقد الوفد أثناء زيارة المرضى وأوضاعهم وسير عمليات غسيل الكلى وغرف العمليات ومتابعة سير العملية العلاجية فى المستشفى.

فيما أعرب المرضى عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعبًا على كل ما يقدمونه من خير للوطن العربى.

وصرح بطى خليفة الشامسى، بأن كل المجهود والعمل الذى يبذل وتوريد وتشغيل أجهزة طبية يأتى تعزيزًا للعلاقات المتميزة التى تربط دولة الإمارات المتحدة بجمهورية مصر العربية.

وأنهى الوفد الزيارة بثناء وسعادة، ووجه الشكر والتقدير للمستشفى وفريق العمل داخل الكيان الصحى الكبير مستشفى الشيخ زايد آل نهيان.