صور.. رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول تعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية

شهد الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع برتوكول تعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومدير عام الصندوق الكويتى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد توجه فى بداية الاجتماع الأسبوعى للحكومة بالشكر لأعضاء الحكومة على ما تم بذله من جهود في إعداد برنامج الحكومة، وكذا الردود على جميع الملاحظات التي أبداها مجلس النواب على البرنامج، وهو ما يعكس الاحترام المتبادل لمؤسسات الدولة، فجميعنا يعمل لخدمة الوطن.