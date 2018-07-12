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صور.. رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول تعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية

الخميس، 12 يوليه 2018 05:28 م
صور.. رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول تعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية إتفاقية التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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شهد الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع برتوكول تعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومدير عام الصندوق الكويتى.
 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد توجه فى بداية الاجتماع الأسبوعى للحكومة بالشكر لأعضاء الحكومة على ما تم بذله من جهود في إعداد برنامج الحكومة، وكذا الردود على جميع الملاحظات التي أبداها مجلس النواب على البرنامج، وهو ما يعكس الاحترام المتبادل لمؤسسات الدولة، فجميعنا يعمل لخدمة الوطن.
 
 
إتفاقية التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية (3)
 
إتفاقية التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية (4)
إتفاقية التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية (4)

إتفاقية التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية (5)
 
إتفاقية التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية (6)
إتفاقية التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية (7)
 
 
إتفاقية التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية (1)
 
 
إتفاقية التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية (2)
 

 


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