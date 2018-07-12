صور.. تموين أسيوط يفاجئ مصنع الزيوت ببنى قرة ويسحب 3 عينات لتحليلها

أسيوط محمود عجمى

أمر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتشكيل لجنة من مديرية التموين بأسيوط لعمل حملة تموينية مفاجئة على مصنع شركة النيل للزيوت ببنى قرة التابع للشركة القابضة للتأكد من مطابقة العينات النهائية للزيوت التموينية المنتجة للمواصفات القياسية ضمن سلسلة الحملات التموينية التى تشنها المحافظة بالتنسيق مع الجهات الرقابية.

وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية للبلاد وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توفير منتجات تموينية مطابقة لمواصفات الجودة العالمية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وايصال الدعم لمستحقيه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وترأس الحملة المفاجئة التى استهدفت مصنع زيوت بنى قرة بمركز القوصية كمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط نائبا عن محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين وعدد من مفتشى التموين بالمديرية وبحضور المهندس ناجى إدوارد ميخائيل رئيس قطاع مصانع شركة النيل للزيوت بأسيوط حيث بدأت اللجنة المشكلة بتفقد معمل تكرير الزيوت الخام لمتابعة مراحل إنتاج الزيوت الخام وتكريرها مرورا بمرحلة التبييض وفصل الروائح والأكسجين فضلا عن تفقد لوحة التحكم المركزية الخاصة بمعمل تكرير الزيوت الخام .

وقال وكيل مديرية التموين بأسيوط فى بيان إن مصنع شركة النيل للزيوت ببنى قرة ينتج 60 : 70 طن زيت يومياً من نوعية "مرمر" سعة 800 ملى جرام ويغطى إحتياجات محافظتى أسيوط والوادى الجديد حيث يغطى احتياجات محافظة اسيوط بنسبة 60 % مشيرا إلى أن رصيد المخزون داخل المصنع من الزيت الخام حوالى 6 الآف طن زيت عباد وصويا وأن كمية الزيوت المصروفة حوالى 629 طن و630 كيلو .

كما قامت اللجنة المشكلة بأخذ 3 عينات من الزيت المنتج للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية على ان يتم إرسال أحداها إلى مصنع شركة النيل للزيوت وعينة إلى مديرية التموين بأسيوط وعينة أخرى إلى معمل مصلحة الكيمياء ومعامل التحاليل المركزية بوزارة التموين لتحليلها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية .

و تابع كمال خليفة دورة تعبئة الزيت المنتج داخل الزجاجات والتى يعقبها تعبئة هذه الزجاجات داخل الكراتين وتحميلها على خط التعبئة النهائى ومنها على عربات النقل والتى يتم بعدها توزيع الزيوت على المراكز حسب خطة موضوعة من قبل مديرية التموين بأسيوط وحسب إحتياج كل مركز.

حملة تموينية على مصنع زيوت اسيوط



حملة تموينية على مصنع زيوت اسيوط



حملة تموينية على مصنع زيوت اسيوط



حملة تموينية على مصنع زيوت اسيوط