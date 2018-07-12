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صور.. التحالف العربى يدمر منصة صواريخ باليستية بصعدة

الخميس، 12 يوليه 2018 08:26 م
صور.. التحالف العربى يدمر منصة صواريخ باليستية بصعدة المتحدث باسم التحالف العربى
كنبت - إيمان حنا
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التقطت كاميرات المركز الإعلامى التابع للقوات اليمنية المشتركة صورا لمنصة الصواريخ الباليستية التى دمرتها قوات التحالف  العربي الداعم للشرعية باليمن اليوم، بمديرية سحار فى صعدة تستخدمها ميليشيات الحوثى الموالية لإيران لإطلاق الصواريخ على المملكة.
 
 
العملية فى صعدة
العملية فى صعدة
 
وكانت قوات التحالف سبق أن دمرت عدة منصات تستخدمها ميليشيات الحوثى لإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية على المملكة العربية خاصة باتجاه جازان و نجران، حيث بلغ عدد الصواريخ التى أطلقت باتجاه المملكة حتى الان ١٥٨ صاروخا بهدف تهديد حياة المدنيين فى السعودية 
 
جانب من العملية
جانب من العملية
 
وكان العقيد الركن تركى المالكى قد أعلن فى تصريحات سابقة أن الملكة تحتفظ بحق الرد بالوقت المناسب على الاعتداء الحوثى الايرانى والعمل بكل طاقتها من أحل حياة مواطنيها.
 
العملية
العملية
 
 

 


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