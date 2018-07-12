صور.. الأول مكرر علمى علوم بالبحيرة: أتمنى دراسة الطب فى الخارج

سادت حالة من الفرحة الغامرة مدينة أبو حمص بالبحيرة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وحصول الطالب محمد سلامة سلام على المركز الأول مكرر علمى علوم على مستوى الجمهورية.

أكد محمد سلام، الطالب الحاصل على المركز الأول، أأسباب تفوقه تتلخص فى حفظه للقرآن الكريم كاملا منذ الصغر و اعتمادة على الدروس الخصوصية فى جميع المواد وتركيزه فى الدراسة بشكل كيفى بعيدا عن الحفظ والتلقين، مشيرا إلى أنه علم بخبر حصوله على المركز الأول من شاشة التلفزيون خلال المؤتمر الصحفى لوزير التربية والتعليم.

وأوضح أن إلغاء الدروس الخصوصية هو الأساس لإصلاح التعليم وتطويره لأنه عانى كثيرا من هذا الأمر خلال دراسته وكان مضطرا لذلك من أجل الحصول على أعلى الدرجات.

وتمنى أول الثانوية العامة أن يحصل على منحة خارجية لدراسة الطب والتخصص فى علاج السرطان نظرا لانتشاره الكبير وعدم وجود علاج جذرى لهذا المرض.

وأهدى الطالب الأول تفوقه إلى والديه وأشقائه الأربعة الذين شجعوه على التفوق الباهر.

فيما أكد سلامة أحمد سلام والد الطالب ويعمل مدرس رياضيات، أنه توقع نبوغ نجله وحصولة على المركز الأول وذلك بعد مراجعة إجاباته بكل دقة بعد كل مادة.

وطالب والد أول الجمهورية، بتكثيف الجهود لتطوير التعليم باعتبارة قضية أمن قومى لمستقبل البلاد وكذلك اتخاذ خطوات تنفيذية لتطبيقه على أرض الواقع.