صور..الأولى مكرر علمى بالمنيا:" سألت الوزير عن النصف درجة اللى ضاعت منى "

كتب فريق المحافظات

سادت حالة من الفرحة بين أسرة الطالبة رحمة الأولى مكرر علمى علوم، واللذين جلسوا أمام شاشة التليفزيون يتابعون إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وقالت رحمة أشرف، الأولى على مستوى الجمهورية، فى امتحانات الثانوية العامة، شعبة علمى علوم، بمجموع 409.5 درجة، إنها كانت تذاكر ما بين 6 و8 ساعات يوميًا، :"حينما تلقيت اتصال هاتفى من وزير التعليم شعرت بفرحة العمر"، وغمرتها الدموع، وسألت الوزير عن النصف درجة التى فقدتها من المجموع.

وأضافت رحمة، أنها طالبة بمدرسة الشهيد رضا عاشور بإدارة مغاغة التعليمية، ووالدها يعمل موجهًا بالتربية والتعليم، ووالدتها معلمة لغة عربية، ولها 4 أشقاء هم: الأكبر الذى يسبقها فى السن “على” طالب بجامعة بنى سويف، أحمد بالصف الثانى الإعدادى، بسملة بالصف الخامس الإبتدائى، ومحمد بالصف السادس الإبتدائى.

وقال الوالد، ابنتى بذلت مجهودًا كبيرًا وحصلت على المكافأة من المولى عز وجل، فهى ملتزمة ومتدينة وتواظب على صلاتها ومذاكرتها ودروسها، ولايشغلها عنهم شئ.