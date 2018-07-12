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الخميس، 12 يوليه 2018 08:01 م
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صور.. احتجاجات فى لندن ضد زيارة ترامب إلى بريطانيا

الخميس، 12 يوليه 2018 07:37 م
صور.. احتجاجات فى لندن ضد زيارة ترامب إلى بريطانيا مظاهرات فى لندن
كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
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خرجت مظاهرة احتجاجية فى العاصمة البريطانية "لندن" اعتراضا على زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى بريطانيا، اليوم الخميسن، وذلك بعد هبوط طائرة الرئيس الأمريكى فى مطار ستانستد بالعاصمة.

واحتشد المتظاهرون قرب مقر سفير الولايات المتحدة وينفيلد هاوس فى منطقة ريجنت بارك بالعاصمة "لندن"، احتجاجا على زيارة ترامب، بحسب صور بثتها وكالة "فرانس برس".

 ومن المتوقع أن تكون هناك احتجاجات كبيرة غدا الجمعة، حيث يجرى ترامب محادثاته الرئيسية مع تيريزا ماى فى تشيكرز، وهو مقر رئيسة وزراء بريطانيا خارج لندن.

احتجاجات ضد ترامب فى لندن
احتجاجات ضد ترامب فى لندن

 

احتجاجات فى لندن ضد زيارة ترامب إلى بريطانيا
احتجاجات فى لندن ضد زيارة ترامب إلى بريطانيا

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

محتجون
محتجون

 

مظاهرات فى لندن
مظاهرات فى لندن

 

وصول ترامب إلى لندن
وصول ترامب إلى لندن

 

 


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