شكوى من إلغاء مصلى للسيدات بمسجد فى الفسطاط بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

اشتكى عدد كبير من سيدات منطقة مدينة الفسطاط بحى مصر القديمة بالقاهرة، من إلغاء إمام مسجد الحبيب المصطفى الكائن بالمنطقة، بالمجاورة الثانية، مصلى السيدات المخصص بالمسجد منذ أكثر من 5 سنوات، ونقله بقاعة مناسبات ملحقة بالمسجد.

وقالت كوثر أمين، إحدى سكان المنطقة، أن مسجد الحبيب المصطفى مكون من دورين، الأرضى قاعة مناسبات، والآخر مصلى للرجال، وأن الأهالى منذ أكثر من 5 سنوات خصصوا جزء من مصلى الرجال كمصلى للسيدات، وأن السيدات تبرعن لهذا الجزء ضمن تبرعات المسجد ليكون مكيف بالكامل، ولكن بعد كل هذا ألغى إمام المسجد هذا الجزء، وقرر نقله للدور الأرضى ضمن قاعة المناسبات غير المأهلة على نفس مستوى المسجد.

وأضافت كوثر أمين، لـ"اليوم السابع"، أن إحدى السيدات حاولت التحدث مع إمام المسجد ليتراجع عن قراره، ولكنه رفض وأكد لها أن الوزارة هى من قررت ذلك، وهو ينفذ القرار، وطالبهم أن يتبرعوا لقاعة المناسبات لتزويد الجزء الخاص بهم بأجهزة التكييف، قائلة: نحن أغلبنا مسنات والمسجد به رفاهية تشجع السيدات على الحضور، ومساحة المسجد تسمح بذلك، مطالبة وزارة الأوقاف للتدخل فى حل المشكلة.