سفير فرنسا: ملف ليبيا فى أولويات القاهرة وباريس ونركز على تنفيذ خرائط السلام

الإسكندرية- هناء أبو العز

قال ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بمصر، إن قضية ليبيا تمثل قضية حساسة وشائكة بالنسبة لمصر وكذلك فرنسا، مشيرا إلى قيام الرئيس الفرنسى بعقد لقاء جمع فيه القادة الأربعة الزعماء فى ليبيا، المتنازعين، وتبنوا خارطة سياسية فيها مسار تسوية للوضع.

وأشار روماتيه، إلى أن الأولوية لفرنسا ومصر حاليا، هى تنفيذ ما تم توقيعه من خرائط سلام، على أرض الواقع، مؤكدا أهمية تحرير درنة من الإرهاب، لكن مازال الوضع غير مستقر على المستوى السياسى والأمنى، ولكن هناك فرصة لدفع المسار السياسى لإنهاء هذه الأزمة التعاون مع الجانب المصرى.

وقال ستيفان، فى لقاء صحفى على هامش احتفالية القنصلية الفرنسية بعيدها الوطنى، إن فرنسا تمر بوضع صعب وخطر ولدينا الكثير من الأزمات، وتحديات مع الشرق الأوسط ومناطق أخرى فى العالم وارهاب وهجرة وتغير مناخى، ولا يصح الانطواء والابتعاد عن هذه الأزمات، مشيرا إلى انه يتم التفكير بحل المشكلات بشكل تعاونى مع أوروبا، والموقف الفرنسي يدعم نظام دورى منفتح بشكل فيه تعاون أكثر لمواجهة التحدى الذى يطرحه الرئيس الأمريكى ترامب الذى ينقض الاتفاقيات الماضية مثل الناتو واتفاق باريس عن التغير المناخى.