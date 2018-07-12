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الخميس، 12 يوليه 2018 04:52 م
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سفر وعودة 1517 مصريا وليبيا و227 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الخميس، 12 يوليه 2018 03:36 م
سفر وعودة 1517 مصريا وليبيا و227 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم البرى
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1517 مصريا وليبيا و227 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1054 إلى الجانب الليبى، بينهم 251 مصريا و803 ليبيين.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 463 بينهم 384 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 79 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 409 ألاف و346 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 86 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 141 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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