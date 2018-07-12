دبى تهدّد بمقاضاة الصين فى قضية محطة الحاويات فى جيبوتى

أ ف ب

هدّدت مجموعة "موانئ دبى العالمية"، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الصين التى تبنى منطقة تجارية فى جيبوتى فى موقع يضم محطة حاويات متنازع عليها بين دبى وحكومة الدولة الأفريقية.

وجاء تحذير المجموعة العملاقة بعدما دشنت جيبوتى الأسبوع الماضى المرحلة الأولى من أكبر منطقة تجارة حرة في أفريقيا تبنيها الصين، وتقع فى منطقة تشمل ميناء دوراليه المطل على البحر الاحمر.

وأكدت "موانئ دبى العالمية" فى بيانها أن "قيام حكومة جيبوتى بالاستيلاء غير المشروع على المحطة لا يمنح الحق لأى طرف ثالث بانتهاك شروط اتفاقية الامتياز".

واعتبرت أن مشروع بناء المنطقة التجارية يمثل تعديا على "حقوق الإدارة الحصرية"، مشددة على أنها "تحتفظ بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومن ضمنها المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على قيام أطراف أخرى بالتدخل أو خرق حقوق التعاقد".