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الخميس، 12 يوليه 2018 04:47 م
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حيدر العبادى يغادر الناتو عقب اجتماعات التحالف الدولى ضد داعش

الخميس، 12 يوليه 2018 02:47 م
حيدر العبادى يغادر الناتو عقب اجتماعات التحالف الدولى ضد داعش رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
رسالة بروكسل: إنجى مجدى
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إنجى-مجدى

غادر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، مقر حلف شمال الأطلسى (الناتو) عقب انتهاء اجتماعات التحالف الدولى ضد تنظيم داعش، التى تأتى ضمن أعمال القمة الـ29 للحلف، المقامة حاليا فى العاصمة البلجيكية بروكسل.

 

والتقى العبادى خلال زيارته بروكسل، اليوم الخميس، مع عدد من المسئولين العسكريين وقادة الحلف حيث تمت مناقشة جهود التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

 

وقال مصدر مطلع، فى تصريحات لليوم السابع فإنه خلال اللقاء جرى مناقشة تعزيز التعاون العسكرى مع العراق حيث يقوم الناتو بتدريب وبناء القدرات العسكرية العراقية.

 

وأشار المصدر، الذى تحدث شريطة عدم ذكر أسمه، إلى أن الناتو أطلق قبل سنوات حزمة لبناء القدرات تشمل برامج يتم تجديدها كل عامين، وقد بدأ الناتو قبل سنوات تنظيم بعثات تدريبية بناء على طلب الحكومة فى العراق التى طلبت تنظيم برامج لرفع الكفائات العسكرية والأمنية.


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