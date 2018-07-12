حرس السواحل الليبى: إنقاذ 104 مهاجرين غير شرعيين بينهم 4 مصريين

كتب أحمد جمعة

تمكن الزورق رأس أجدير التابع لحرس السواحل قطاع طرابلس من إنقاذ عدد 104 مهاجرين غير شرعيين، كانوا على متن قارب مطاطى، من بينهم عدد (91) رجل منهم مواطنين مصريين وعدد (13) إمراة كلهن من أريتريا، كانوا على متن قارب مطاطى.