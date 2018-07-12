جنرال فرنسي: سنهزم داعش عسكريا فى شرق سوريا خلال أسابيع

(أ ش أ)

توقع الجنرال فريديريك باريزو ممثل فرنسا لدى التحالف الدولى ضد داعش اليوم الخميس، هزيمة تنظيم داعش الإرهابى فى شرق سوريا خلال أسابيع.

وقال الجنرال الفرنسى - فى تصريح - "ما زال هناك جيبان وبحلول بضعة أسابيع أعتقد أنه يمكننا القول أن داعش لن يسيطر على أى أراض فى منطقة عمليتنا".

ورأى المسؤول العسكرى أن المعارك ﺳتنتهى - على الأرجح - نهاية الصيف على أقصى تقدير وذلك عند وادى نهر الفرات الأوسط بين مدينتى "البوكمال" و "الميادين" فى محافظة ديرالزور، لافتا إلى أن مقاتلى التنظيم الذين انتقلوا نحو هذا الجيب الجنوبى محاصرون قليلا فى ظل جهود العراقيين لاحكام السيطرة على حدودهم.

وذكر المسؤول العسكرى بأن فرنسا ليس لديها قوات على الأرض وأن من يخوض المعركة هى قوات سوريا الديمقراطية، وهى تحالف كردى عربى مدعوم من المجتمع الدولى اطلق فى مطلع مايو المرحلة الاخير من عمليته العسكرية للقضاء على داعش فى شرق سوريا.

وكان الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون توقع - من قبل - انتهاء عمليات التحالف فى فيراير الماضى إلا أن الأمور تغيرت إثر العملية العسكرية التركية فى سوريا التى أدت إلى إعادة انتشار القوات الكردية فى شمال البلاد.

وفى جنوب سوريا، استولت مجموعة تابعة لداعش،بعد معارك دامية، على بلدة "هيت" فى محافظة درعا بالقرب من الحدود مع الاردن، حسبما ذكر اليوم المرصد السورى لحقوق الانسان.