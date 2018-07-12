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جنايات الأقصر تحيل أوراق المتهم باغتصاب وقتل طفلة بالأقصر للمفتى

الخميس، 12 يوليه 2018 04:52 م
جنايات الأقصر تحيل أوراق المتهم باغتصاب وقتل طفلة بالأقصر للمفتى محكمة- أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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قضت محكمة جنايات الأقصر، بإحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة "مى" بقرية الضبعية غرب الأقصر إلى فضيلة المفتى، وذلك بعد استماع المحكمة لشهود الواقعة واستعرضت تقرير الطب الشرعى حول الواقعة.
 
البداية كانت بتمكن مباحث مركز شرطة القرنة غرب الأقصر فى سبتمبر من العام قبل الماضى، من حل لغز العثور على جثة الطفلة مقتولة بعد اختفائها بساعات حيث تم العثور عليها مدفونة داخل مسقى رى بقطعة أرض زراعية بالقرب من منزل أسرتها بقرية الضبعية غرب المحافظة وتبين من تحريات البحث الجنائى أن وراء الواقعة شاب فى بدايات العقد الثالث من العمر  قام باستدراج الطفلة واغتصابها ثم قتلها خوفا من افتضاح أمره ثم دفنها داخل الأراضى الزراعية ثم البحث مع أفراد الأسرة عنها لإبعاد الشبهات عن نفسه.
 
وتمكن فريق البحث الجنائى من القبض على المدعو  "محمود.ع.ا " والشهير بلقب "القديم" ويقيم بذات القرية لقيامه بخطف وإغتصاب وقتل الطفلة "مى.ح.ا" 7سنوات وتقيم بذات العنوان، وبسؤال المتهم الذى أكدت التحريات تعاطيه للمواد المخدرة اعترف تفصيليا بإرتكاب الواقعة.
 
 
 

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