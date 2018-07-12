جماعة إثيوبية متمردة تعلن وقف إطلاق النار بعد إصلاحات الحكومة

(رويترز)

أعلنت جماعة إثيوبية متمردة وقفا لإطلاق النار من جانب واحد اليوم الخميس بعدما رفعها البرلمان من قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة فى إطار إصلاحات يقودها رئيس الوزراء الجديد أبى أحمد.

وتقاتل جبهة تحرير أورومو منذ 1993 للحصول على حكم ذاتى لأوروميا، أكبر مناطق إثيوبيا. وكانت الحكومة صنفتها جماعة إرهابية فى 2008.

وقالت الجماعة فى بيان نشرته وسائل إعلام تابعة للدولة "إعلان وقف إطلاق النار مؤقتا سيقودنا إلى إعلان وقف ثنائى للأعمال القتالية نهائيا وللأبد وإلى نهاية الصراع".

وتأتى هذه الخطوة بعد أسبوع من إعلان البرلمان الإثيوبى أن الجماعة إلى جانب الجبهة الوطنية لتحرير أوجادن الانفصالية وحركة جينبوت 7 المعارضة لم تعد جماعات إرهابية.

ويقود أبي، الذى تولى السلطة فى أبريل نيسان، مسعى جريئا لتخليص الدولة الأفريقية التى يسكنها 100 مليون نسمة من هاجس الحكم الأمني.

وأقر بارتكاب قوات الأمن انتهاكات واسعة النطاق وندد بها وشبهها بإرهاب الدولة. وتوصل فى أكثر تطور مفاجئ حتى الآن إلى سلام مع عدو بلاده اللدود إريتريا، منهيا مواجهة عسكرية طويلة أعقبت حربا حدودية بين عامى 1998 و2000 من المعتقد بأنها أودت بحياة 80 ألف شخص.