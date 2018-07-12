"توأم الدمج" أوائل الثانوية: هذا سر تفوقنا وحصولنا على نفس الدرجات

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت ندى شريف، الأولى على الثانوية العامة "نظام الدمج"، إنها وشقيقتها "نادين" توقعتا أن يكونا من أوائل الثانوية العامة، بسبب نفس المذاكرة والإجابات الصحيحة، حيث كانت الامتحانات سهلة.

وأضافت "ندى"، خلال لقائها ببرنامج "الحياة فى مصر"، على فضائية "الحياة"، :كنت فرحانة جداً لما اتصل بينا الوزير وقالنا مبروك، وقالى جبتى 410 من 410، وأنا فرحت لنادين أكتر لأنها هى حياتى كلها"، مستطردة:"الثانوية العامة أسهل من أى سنة، فى الأول كنا خايفين وقلقانين وبعدين المدرسين عودونا على الامتحانات، واتعودنا".

وعن لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسى فى الندوة الثقفيفية الـ28 التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء، تابعت:"كنت فخورة لما الرئيس قالى ممكن أتصور معاكى، كنت عاوزة أقوله دا أنا اللى أتشرف أساساً، وبعد التصوير قالى أمتعتينا، وقالى عاوزة حاجة، قلتله:"مصر أم الدنيا وهتفضل بيك قد الدنيا".

من جانبها قالت نادين شريف، إن شقيقتها ندى، تمثل لها حياتها كلها، موضحة أنهما تدعمها فى تدريبات "الجيتار"، وتحضران حفلات بعضهما.

وتابعت: "ماما وبابا بيشجعونا إننا نطلع من الأوائل، وماما على طول معودانا من أولى ابتدائى إننا نطلع من الأوائل، وفى الثانوية العامة كانوا شايفين إننا عادى ممكن ننمى موهبتنا جنب الثانوية العامة بدون ضغط، ومكنش فيه ضغط فى الثانوية".

وفى نهاية اللقاء، عزفت نادين على الجيتار، كما غنت شقيقتها ندى، أغنية أم كلثوم "أنساك"، وأغنية فيرز "سألونى الناس".