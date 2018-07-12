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الخميس، 12 يوليه 2018 06:23 م
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تكثيف أمنى بمحكمة التجمع تمهيدا للحكم على 41 متهما بشبكة الإتجار بالأعضاء البشرية

الخميس، 12 يوليه 2018 04:50 م
تكثيف أمنى بمحكمة التجمع تمهيدا للحكم على 41 متهما بشبكة الإتجار بالأعضاء البشرية تكثيف أمني بمحكمة التجمع
كتب أمنية الموجي و أحمد حسني
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تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، الحكم على  41 مُتهمًا بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، بعد قليل، وسط تكثيف أمنى من قوات الأمن.
 
يصدر القرار من  الدائرة 26 برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
 
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
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