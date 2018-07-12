"العليا للتنسيق" تجتمع لوضع الخريطة الزمنية للمراحل خلال ساعات

وائل ربيعى

تعقد اللجنة العليا للتنسيق التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، اجتماعا خلال الساعات المقبلة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى؛ لوضع الخريطة الزمنية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2018-2019.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على التنسيق، وذلك بمقر الوزارة، ومن المقرر أن تحدد اللجنة الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق التى من المقرر أن تنطلق الأسبوع القادم، والأعداد المقررة بكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة.