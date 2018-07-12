video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 يوليه 2018 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة العالمية تسعى للوصول إلى سوريين يموتون جراء الحر والمرض بالجنوب

الخميس، 12 يوليه 2018 05:52 م
الصحة العالمية تسعى للوصول إلى سوريين يموتون جراء الحر والمرض بالجنوب الوضع فى سوريا- أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إلى إتاحة الوصول إلى 210 آلاف نازح فروا من القتال فى جنوب سوريا وفى حاجة عاجلة للأدوية والخدمات الصحية ومن بينهم مصابون يتعين إجلاؤهم.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة فى بيان أنه فى ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية، لقى ما لا يقل عن 15 سوريا، بينهم 12 طفلا، حتفهم الأسبوع الماضى بسبب الجفاف وأمراض ناجمة عن تلوث المياه.

وقالت المنظمة إن ثلاثة من أربعة مستشفيات ومراكز صحية عامة فى درعا والقنيطرة مغلقة أو لا تعمل بكامل طاقتها.

وأضافت "نطالب جميع الأطراف بفتح الباب أمام المواطنين فى جنوب سوريا والسماح بوصول آمن للأدوية والمستلزمات الطبية التى يحتاجونها وبمنح ممر آمن للمصابين بإصابات شديدة كى يصلوا إلى مستشفيات خارج المنطقة لإنقاذ حياتهم".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين: بوتين بحث الوضع فى سوريا مع مستشار خامنئى

صور.. وزير الخارجية يشارك فى اجتماع المجموعة الدولية حول سوريا ببروكسل

سوريا

اخبار سوريا

الصحة العالمية

اخبار العرب




لا تفوتك
"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة