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الخميس، 12 يوليه 2018 09:41 م
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الشرطة الكندية تعزز وجودها فى تورونتو بعد تهديد غير محدد

الخميس، 12 يوليه 2018 09:10 م
الشرطة الكندية تعزز وجودها فى تورونتو بعد تهديد غير محدد الشرطه الكنديه
(رويترز)
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قالت الشرطة إنها عززت وجودها فى تورونتو اليوم الخميس بسبب "خطر محتمل على السلامة" لم تحدده فى أكبر مدينة كندية، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وكان تعزيز الإجراءات الأمنية، بما فى ذلك نشر فرق للاستجابة الطارئة، واضحا فى المواقع السياحية مثل برج سي.إن وحوض قريب للأحياء المائية فى وسط تورونتو.

وقالت شرطة المدينة إن زيادة الوجود الأمنى جاء بسبب "معلومة غير مؤكدة" تتعلق بمنطقة تورونتو الكبرى.

وفى أبريل نيسان، دهس رجل بسيارة فان المارة على رصيف للمشاة فى تورونتو فقتل عشرة أشخاص فى أكبر حادث قتل جماعى تشهده كندا منذ عقود، وسيجرى تعزيز الأمن أيضا فى ضواحى تورونتو.

 


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الشرطة الكندية تعزز وجودها فى تورونتو

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