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الخميس، 12 يوليه 2018 04:57 م
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السابع مكرر علمى رياضة: بحلم بالالتحاق بالكلية الفنية العسكرية

الخميس، 12 يوليه 2018 03:14 م
السابع مكرر علمى رياضة: بحلم بالالتحاق بالكلية الفنية العسكرية زياد عمر
القليوبية-نيفين طه
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أكد زياد عمر "السابع" مكرر علمى رياضة من مدرسة حسن أبو بكر التجريبية بالقناطر الخيرية، أنه يحلم بالالتحاق بالكلية الفنية العسكرية أو هندسة الطيران، مشيرًا إلى أنه حصل على دروس خصوصية فى كل المواد تقريبا، وكان يحظى  بتشجيع والدته وتسهر على مذاكرته ليلا حتى تشجعه.

وقال إن والده يعمل مدير عام بشركة القاهرة للبترول وأن التفوق بالنسبه له ليس جديدا فقد كان الأول على المحافظة فى الشهاده الإبتدائية وكذا فى الشهاده الإعدادية وأهم شىء أنه كان يحافظ على الصلاة فى أوقاتها وقراءة القرآن الكريم.

ووجه زياد الشكر إلى والده ووالدته وأسرته وكذا مدرسينه فى المدرسة بالقناطر لأنهم كانوا يشجعونه دائما وكانوا متفائلين له بهذه النتيجة المبهرة، وأكد زياد أن التفوق ليس بكثرة ساعات المذاكرة ولكن الأهم هو التركيز فى المزاكرة للتحصيل الجيد.


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