video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 يوليه 2018 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرابع مكرر أدبى: كنت بذاكر طوال اليوم وأتمنى العمل فى الخارجية

الخميس، 12 يوليه 2018 02:39 م
الرابع مكرر أدبى: كنت بذاكر طوال اليوم وأتمنى العمل فى الخارجية الطالبة ايرينى ماهر نبيل عبد المسيح الرابع مكرر قسم أدبى
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
قالت الطالبة ايرينى ماهر نبيل عبد المسيح، الرابع مكرر قسم أدبى، بالثانوية العامة، من حى روض الفرج بالقاهرة، إنها كانت تذاكر فى بداية الدراسة 8 ساعات يوميا ثم كثفت ساعات المذاكرة لتكون طوال النهار، قائلة: أحيانا أبدأ من 7 صباحا وانتهى 1 صباحا.
 
وأضافت الرابع مكرر أدبى، بالثانوية العامة، أنها تنوى التقديم فى كلية سياسة واقتصاد وتتمنى أن تعمل فى وزارة الخارجية، وقالت: استرتى تعبت معى جدا وأمى كانت تسمع لى كل المواد وتصحو معى مبكرا.
 
وأشارت إلى أنها كانت تنظم وقتها جيدا وتوفق بين أوقات الدروس ولا تعتمد على الدروس فقط وإنما على الإثنين.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الناجح يرفع إيده.. أوائل الثانوية العامة يروون أحلامهم لـ"اليوم السابع".. الأول مكرر علمى: توقعت إعلانى بين الأوائل وسألتحق بالهندسة.. الأول مكرر علوم: كنت دائما الأول.. العاشر مكرر: ذاكرت 5 ساعات يوميا

العاشر مكرر أدبى: سأدخل سياسة واقتصاد ونفسى أشتعل سفير

الأول مكرر علمى علوم: كنت بمدرسة للمتفوقين وأخذت دروس خصوصية

تعليم القاهرة تهنئ أوائل الثانوية العامة: لدينا 7 أدبى و2 علمى رياضة و2 علوم

التعليمية نتيجة الثانوية العامة 2018

نتيجة الثانوية

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018

اعرف نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة علمى 2018

نتيجة الثانوية العامة أدبى 2018




لا تفوتك
"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة