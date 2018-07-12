الرابع مكرر أدبى: كنت بذاكر طوال اليوم وأتمنى العمل فى الخارجية

كتب سيد الخلفاوى

قالت الطالبة ايرينى ماهر نبيل عبد المسيح، الرابع مكرر قسم أدبى، بالثانوية العامة، من حى روض الفرج بالقاهرة، إنها كانت تذاكر فى بداية الدراسة 8 ساعات يوميا ثم كثفت ساعات المذاكرة لتكون طوال النهار، قائلة: أحيانا أبدأ من 7 صباحا وانتهى 1 صباحا.

وأضافت الرابع مكرر أدبى، بالثانوية العامة، أنها تنوى التقديم فى كلية سياسة واقتصاد وتتمنى أن تعمل فى وزارة الخارجية، وقالت: استرتى تعبت معى جدا وأمى كانت تسمع لى كل المواد وتصحو معى مبكرا.

وأشارت إلى أنها كانت تنظم وقتها جيدا وتوفق بين أوقات الدروس ولا تعتمد على الدروس فقط وإنما على الإثنين.