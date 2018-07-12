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الرئيس السودانى يبحث مجمل قضايا الاستثمار وتيسير عمل المستثمرين

الخميس، 12 يوليه 2018 10:15 م
الرئيس السودانى يبحث مجمل قضايا الاستثمار وتيسير عمل المستثمرين الرئيس السوداني عمر حسن البشير
(أ ش أ)
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بحث الرئيس السوداني، عمر البشير، مع وزير الاستثمار مبارك الفاضل، اليوم الخميس، مجمل قضايا الاستثمار، والتطورات المتلاحقة فيما يتعلق بآليات وأدوات ومنهج العمل الاستثماري، بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال وتيسير عمل المستثمرين بالسودان.

وقال وزير الاستثمار السودانى - فى تصريح صحفى عقب اللقاء - إنه أطلع الرئيس البشير على القانون الجديد الذى تجرى صياغته، والذى يتضمن القضايا المستحدثة المتمثلة فى المناطق الالكترونية والحرة.

وأضاف أنه أطلع رئيس الجمهورية على الخريطة الاستثمارية والفريق الوطنى الذى تم تشكيله لجمع البيانات بالولايات، والاتفاق الذى تم مع المعهد العربى للإنماء بالكويت الذى سيكون شريكًا فى إنجاز الخريطة الاستثمارية وتدريب الكوادر العاملة فى هذا المجال.

وأشار إلى أن اللقاء تناول الخطة الإنتاجية المشتركة مع القطاع الخاص التى تم الاتفاق عليها، والعمل على تنفيذها خلال الثلاث سنوات المقبلة، والتى تهدف لرفع عائد الصادرات من مليارى دولار إلى ١٠ مليارات دولار.

وأوضح الوزير، أنه أطلع رئيس الجمهورية على اللجنة التى تم تكوينها من الجهات المعنية للسيطرة على التصاعد المستمر لأسعار السلع، والمجهودات المتواصلة لتوفير الوقود للعملية الزراعية وكافة قطاعات النقل، إلى جانب سياسات شراء الذهب وكيفية ضبط التصدير، بالإضافة إلى الدراسة التى أعدها القطاع الاقتصادى حول الصادر والوارد فى الفترة من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠١٨.

 


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