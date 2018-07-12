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الخميس، 12 يوليه 2018 04:59 م
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الحكومة الإسبانية تضع خططا لحظر الجماعات المؤيدة لفرانشيسكو فرانكو

الخميس، 12 يوليه 2018 03:37 م
الحكومة الإسبانية تضع خططا لحظر الجماعات المؤيدة لفرانشيسكو فرانكو بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسبانى
أ ش أ
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وضعت الحكومة الإسبانية خططا لحظر الجماعات المؤيدة للديكتاتور الأسبق فرانشيسكو فرانكو، فضلا عن زيادة تقديم المساعدات لضحايا عصره.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن وزيرة العدل الإسبانية دولوريس ديلجادو قدمت للبرلمان سلسلة من الإصلاحات على قانون عام 2007 الذى يدين نظام فرانكو الفاشى.


وقالت ديلجادو إن الحكومة كانت تسعى أيضا لجعل المنظمات التى تدافع عن إرث فرانكو غير شرعية.


ومن المقرر أن يتم توفير أموال الدولة لاستخراج رفات ضحايا نظام فرانكو من المقابر الجماعية.


وترغب الحكومة الاشتراكية بإسبانيا أيضا فى التخلص من رفات الديكتاتور وإزالة نصب تذكارى خاص به بالقرب من العاصمة مدريد.
وتقدر الحكومة أن حوالى 1200 مقبرة جماعية تعود إلى الحرب الأهلية الإسبانية -التى دارت رحاها بين عامى 1936 و1939- لم يتم فتحها بعد.


وكانت الحكومة المحافظة السابقة برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوى قد أوقفت المساعدات التى تقدمها الدولة لعمليات استخراج رفات ضحايا عصر فرانكو.


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