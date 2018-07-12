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الخميس، 12 يوليه 2018 08:03 م
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"التعليم العالى": جوائز قيمة لمشروعات التخرج المتميزة لطلاب كليات الإعلام

الخميس، 12 يوليه 2018 07:00 م
"التعليم العالى": جوائز قيمة لمشروعات التخرج المتميزة لطلاب كليات الإعلام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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أشاد د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمشروعات تخرج طلاب أقسام وكليات الإعلام التى اهتمت بترشيد استهلاك المياه وغيرها من المشروعات القومية.
 
ونسقت الوزارة مع كافة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة على مدار العام الدراسى 2017/2018 بغرض اهتمام مشروعات تخرج طلاب الإعلام بالجامعات المصرية بالمشروعات والقضايا القومية فى مصر وتنمية وعى المجتمع بها.
 
كما اهتمت مشروعات التخرج بكليات وأقسام الإعلام هذا العام بعدد من القضايا القومية، وفى مقدمتها: ترشيد استهلاك المياه فى كافة استخداماتها.
 
 وتعتزم وزارة التعليم العالى، خلال الفترة القادمة تنظيم مهرجان كبير لمشروعات تخرج كليات وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية التى اهتمت بالمشروعات والقضايا القومية، خاصة ترشيد استهلاك المياه، وسيتم تخصيص جوائز قيمة للمشروعات المتميزة فى هذا المجال استناداً لتقييم لجان التحكيم من خبراء الإعلام الأكاديميين والممارسين؛ تقديراً لجهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتشجيعاً لهم على الاستمرار فى الاهتمام بالقضايا القومية، وكذلك المساعدة فى بث مشروعات التخرج المتميزة عبر القنوات التليفزيونية العامة والخاصة لتعظيم الاستفادة منها.
 

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خالد عبد الغفار

الإعلام

ترشيد استهلاك المياه




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