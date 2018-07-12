الإمام الأكبر يلتقى ملكة بريطانيا فى لندن

رويترز

ألتقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الخميس، بالملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، فى العاصمة البريطانية لندن، وذلك فى حضور الدكتور جاستن ويلبي، كبير أساقفة كنيسة كانتربرى.

ووصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عصر اليوم، إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان فى استقبال فضيلته لدى وصوله إلى مطار هيثرو، الدكتور جاستن ويلبي، كبير أساقفة كنيسة كانتربرى .