الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام تنفذ 9365 حكم جنائى

كتب دينا الحسيني - تامر البطريقي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة خلال شهر يونيو الماضى من تنفيذ "1924029" حكم قضائى متنوع، ضمت " 9365 " حكم جنائى، أبرزها " 3329 مخدرات، 1132 سلاح، 427 قتل وشروع فيه، 577 سرقة بالإكراه، وقضايا أخرى متنوعة "، و" 545784 حكم جزئى"، أبرزها " 24234 سرقة، 16593 سلاح أبيض، 52515 تعدى وضرب، 15005 نصب"، و(104038) حكم مستأنف.. أبرزها ( 7428 سرقة، 1561 سلاح أبيض، 11141تعدى وضرب، 4553 نصب"، و "1036420" حكم غرامة، و" 228422 حكم مخالفة.

وبلغ إجمالى المضبوطين 220842 محكوم عليه، عبارة عن "5263 محكوم عليهم فى أحكام جنايات، 125102 محكوم عليهم فى فى أحكام حبس، 67299محكوم عليهم فى أحكام غرامات، 23178محكوم عليهم فى أحكام مخالفات".

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية لضبط الخارجين على القانون، وعدم إفلاتهم من العقاب بما يسهم فى إنضباط منظومة تنفيذ الأحكام، ويحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات، تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.