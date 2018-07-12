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الخميس، 12 يوليه 2018 04:49 م
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الأجهزة المغربية تفكك خلية مكونة من سبعة متطرفين

الخميس، 12 يوليه 2018 01:20 م
الأجهزة المغربية تفكك خلية مكونة من سبعة متطرفين الشرطة المغربية
أ ف ب
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أعلنت السلطات المغربية أنها فككت، اليوم الخميس، "خلية إرهابية مكونة من سبعة متطرفين موالين لداعش" بعد الاشتباه فى ممارسة عناصرها "حملات تروج وتشيد" باعتداءات التنظيم الجهادى.

واوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية أن إعمار الموقوفين تتراوح بين 22 و32 عاما وكانوا ينشطون بين مدن زاوية الشيخ (وسط) واولاد تايمة ومراكش (جنوب) "فى الدعاية لفائدة داعش من خلال حملات تروج وتشيد بالأعمال الهمجية لهذا التنظيم الإرهابى".

وبحسب البيان، كان المشتبه بهم منخرطون "فى استقطاب وتجنيد شباب بهدف التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المملكة، بإيعاز من أحد القادة الميدانيين بصفوف داعش".

 


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