استطلاع: 77% من البريطانيين يمتلكون نظرة سلبية تجاه الرئيس الأمريكى

أ ش أ

كشف استطلاع للرأى اليوم الخميس عن أن ثلاثة أرباع البريطانيين (77%) يمتلكون آراء سلبية تجاه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأوضح استطلاع مؤسسة "يو جوف" لصالح شبكة "آى تى في" البريطانية أن شخصا واحدا من بين كل خمسة بريطانيين يثقون فى قدرة رئيسة الوزراء تريزا ماى على التفاوض معه، بينما نصف البريطانيين يعتقدون إنه لا يجب عليه أن يلتقى الملكة.



ويصل الرئيس الأمريكى فى وقت لاحق اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن فى زيارة رسمية تمتد لأربعة أيام ، حيث سيلتقى رئيسة الوزراء فى المقر الريفى "التشيكرز"، قبل أن يلتقى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية فى قلعة وندسور.



كما من المقرر أن يزور ترامب اسكتلندا، حيث سيمضى عطلة نهاية الأسبوع هناك.



ومن المنتظر أن تشهد الزيارة مظاهرات حاشدة فى شتى أنحاء البلاد احتجاجا على زيارة ترامب.