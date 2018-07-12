ارتياح غربى بعد استئناف تصدير النفط الليبى

أ ف ب

أشادت الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، الخميس، باستئناف تصدير النفط الليبى مكررة دعوتها إلى إجراء انتخابات فى هذا البلد "فى أقرب وقت".

وقالت حكومات الدول الغربية الأربع فى بيان مشترك، إن "انتاج النفط والمنشآت والعائدات النفطية الليبية تعود إلى الشعب الليبى... يجب ترك الشركة النفطية الوطنية تعمل باسم جميع الليبيين".

كذلك، شددت الدول الغربية الأربع على ضرورة مواصلة الجهود نحو انتقال سياسى فى ليبيا، وأوردت "نحن متضامنون مع المسؤولين الليبيين الذين يعملون من أجل عملية سياسية جامعة... تؤدى إلى انتخابات وطنية ذات صدقية وسلمية ومعدة فى شكل جيد فى أقرب وقت".