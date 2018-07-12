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الخميس، 12 يوليه 2018 06:01 م
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"أطباء بقطاع الشرطة" ينقذون حياة مسنة بإجراء جراحة تركيب صمام أورطى

الخميس، 12 يوليه 2018 04:30 م
"أطباء بقطاع الشرطة" ينقذون حياة مسنة بإجراء جراحة تركيب صمام أورطى تركيب الصمام
كتب محمود عبد الراضى
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نجح فريق طبى تابع لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، فى إنقاذ حياة مسنة بإجراء جراحة تركيب صمام أورطى، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الإرتقاء بالمنظومة العلاجية من خلال تطوير الإمكانات الفنية والتقنية لمستشفيات قطاع الخدمات الطبية لتوفير الرعاية الصحية لأعضاء جهاز الشرطة وأسرهم والمواطنين.

ونجح فريق طبى ضم 10 أطباء من تخصصات جراحة القلب والأوعية الدموية والتخدير بمستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة، فى إجراء جراحة قلب لزوجة أحد ضباط الشرطة بالمعاش، تبلغ من العمر 90 عاما، استغرقت 3 ساعات بعد أن تأخرت حالتها الصحية إثر حدوث انسداد بالصمام.

جانب من العملية الجراحية
جانب من العملية الجراحية
جزء من العملية الجراحية
جزء من العملية الجراحية

 


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