10 معلومات عن قانون تنظيم عربات الطعام المتنقلة.. تعرف عليها

كتب رامى سعيد

عرف قانون تنظيم عربات الطعام المتنقلة الذى وافق عليه مجلس النواب وحدات الطعام، بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة قابلة للحركة عن طريق الدفع أو الجر أو غيره، تكون معدة لتحضير وبيع الوجبات الغذائية وإعداد المأكولات والمشروبات وغيرها، وفيما يلى ننشر أبرز 10 معلومات عن هذا القانون الذى يهدف إلى تنظيم عربات الطعام المتنقلة والمنتشرة فى الشوارع والميادين المختلفة.

1- تلتزم عربات الطعام المتنقلة بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين.

2- تلتزم بالحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الأمن من النفايات والمخلفات.

3- تلتزم بعدم الإخلال بقواعد السير والمرور.

4- ترخيص وحدات عربات الطعام يصدر من وحدات الجهة الإدارية المختصة، ويقدم طلب الترخيص مرفقًا به البيانات والمستندات وفقًا لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

5- لا يمنح ترخيص تشغيل وحدة الطعام المتنقلة لمن دون 18 عامًا.

6- لا يمنح الترخيص لمن حُكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

7- مدة ترخيص وحدات عربات الطعام بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد.

8- يعفى القانون، الوحدات المرخص لها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص.

9- يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمراني، الأماكن والأحياء التى يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام.

10- لا يجوز فى جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحال العامة والمطاعم الثابتة التى تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات، ولا يجوز فى جميع الأحوال لهذه الوحدات التواجد أمام المحال العامة والمطاعم الثابتة التى تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.