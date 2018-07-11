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وزير النقل يكشف تحت قبة البرلمان حقيقة زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد

الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:00 ص
وزير النقل يكشف تحت قبة البرلمان حقيقة زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد اجتماع لجنة النقل بالبرلمان
كتب محممود حسين – مصطفى السيد
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حضر الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وذلك للاستماع إلى بيان الوزير بشأن برنامج الحكومة فيما يتعلق بمنظومة النقل، وخلال الاجتماع كشف الوزير عن آليات تطوير منظومة النقل والسكة الحديد خلال الفترة المقبلة، وحقيقة زيادة أسعار تذكر السكة الحديد ضمن خطة الحكومة الجديدة، وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أهم التصريحات التى أدلى بها الوزير خلال الاجتماع.

 

1- أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن العمل فى مشروع ازدواج محطة مترو المرج - المرج الجديدة، يجرى على قدم وساق، ويستغرق العمل بها 5 شهور، وسيكون افتتاحها خلال شهر من بداية العام الدراسى، وتقدر تكلفتها بـ750 مليون جنيه.

2- وزير النقل أكد خلال اجتماع لجنة النقل أن المواطن صبر كتير وهيجنى ثمار صبره قريبا".

3- هشام عرفات: طفرة كبيرة بالسكة الحديد الفترة المقبلة وجميع العربات ستكون VIP.

4- وزير النقل: لن يكون هناك زيادة فى أسعار تذاكر السكك الحديدية إلا بعد تحسين الخدمات المقدمة فى هذا المرفق.

5- الدكتور هشام عرفات كشف أن بعض خسائر السكك الحديدية تصل إلى 930 مليون جنيه بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

6- هشام عرفات: مشروع جديد للنقل الذكى بالتنسيق مع وزارتى الدفاع والاتصالات.

7- وزير النقل للنواب: مناقصة لتصنيع 1300 عربة سكة حديد.. وحاسبونى فى 2019.

8- وزير النقل: "لا خصخصة للسكة الحديد.. وطفرة فى منظومة نقل البضائع.. السكة الحديد تدهورت عندما تدهور التعليم الفنى".

9- هشام عرفات: تكلفة مشروعات المترو 2 مليار دولار.. والانتهاء من الخط الثالث 2020.

10- النقل: 11محورًا عرضيًا على النيل بـ10مليارات وتنفيذ 1000كيلو طرق بـ17 مليارًا.


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