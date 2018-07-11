وزير المالية الفرنسى: كأس العالم ستكون جيدة لنمو الاقتصاد

رويترز

قال برونو لومير وزير المالية الفرنسى إن انتصارات المنتخب الوطنى فى كأس العالم لكرة القدم، ووصوله إلى نهائي المسابقة المقامة في روسيا، يجب بصفة عامة أن تترك أثرا إيجابيا على نمو اقتصاد البلاد.

وتفوقت فرنسا، بطلة العالم 1998، على بلجيكا 1-صفر أمس الثلاثاء في الدور قبل النهائي بفضل ضربة رأس من المدافع صمويل أومتيتي وباتت على موعد مع إنجلترا أو كرواتيا في النهائى يوم الأحد المقبل.

وأبلغ لومير القناة الثانية بالتلفزيون الفرنسى اليوم الأربعاء دون تفاصيل إضافية "هذا جيد للنمو".

وحدث مؤخرا تباطؤ في نمو الاقتصاد الفرنسي، وهو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد فترة انتعاش عقب فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانتخابات فى مايو من العام الماضى.

وحققت فرنسا الفوز على بلجيكا تحت أنظار ماكرون الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي وسيأمل فى التعافي عن طريق كأس العالم. وتوجه الرئيس الفرنسى إلى غرفة اللاعبين بعد المباراة.

وردا على سؤال عما قاله ماكرون للاعبين قال كيليان مبابي مهاجم فرنسا الشاب "لقد قال إنه سيعود لمشاهدة المباراة النهائية ليرانا ونحن نحمل الكأس".

وتوجت فرنسا بكأس العالم مرة واحدة عندما استضافت المسابقة وفازت 3-صفر على البرازيل فى نهائى 1998 بينما خسرت نهائي 2006 أمام إيطاليا بركلات الترجيح.