وزير الدفاع الصينى يؤكد أهمية التعاون مع أفريقيا فى الدفاع والأمن

بكين (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع الوطنى الصينى ويى فنج أهمية التعاون بين الصين وأفريقيا فى مجال الدفاع والأمن.

وقال الوزير ويى فنج - فى كلمة خلال ختام المنتدى الصينى الأفريقى الأول للدفاع والأمن الذى حضره ممثلون من الصين والدول الأفريقية والاتحاد الأفريقى - إن الإنجازات الناتجة عن التعاون بين الجانبين سوف تساعد فى تسهيل تطوير الشراكة الاستراتيجية والتعاونية الشاملة بين الصين وأفريقيا .

وكان المنتدى الصينى الأفريقى الأول للدفاع والأمن بدأ أعماله فى العاصمة بكين يوم 26 يونيو الماضي، وشهد توافقات بين الجانبين حول المستقبل المشترك بين الصين وأفريقيا والعلاقات العسكرية فى العصر الجديد.