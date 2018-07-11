هل يمكن للطالب الراسب باختبارات القدرات التقدم مرة أخرى؟.. تعرف على الإجابة

سؤال ورد كثيرًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وهو هل يحق للطالب الذى رسب فى اختبارات القدرات بالكليات العاملة بهذا النظام التقدم لأداء هذه الاختبارات مرة أخرى؟.. الإجابة يقدمها السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الذى أكد أنه لن يسمح للطالب الراسب بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بالكلية نفسها أو كلية أخرى.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اختبارات القدرات التى انطلقت يوم 3 يوليو الجارى، تشهد حالة من الانتظام إذ أنها من المقرر أن تستمر حتى يوم 23 يوليو الجارى، مؤكدًا أن التقدم لهذه الاختبارات يكون بالمواعيد المناسبة لأدائها من خلال موقع التنسيق الإلكترونى فى الفترة المذكورة.