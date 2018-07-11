ننشر جداول امتحانات جميع صفوف النقل الأزهرى الدور الثانى

تبدأ السبت المقبل 14 يوليو، اختبارات الدور الثانى لكافة صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، والتى تستمر حتى الخامس والعشرين من يوليو الجارى.
وتنتهى اختبارات النقل للمرحلة الإعدادية (الصف الأول والثانى) فى الحادى والعشرين من يوليو، وللمرحلة الثانوية (الصف الأول والثانى للشعبتين الأدبى والعلمى) فى الخامس والعشرين من يوليو.
أما الصف الأول الإعدادى للبعوث الإسلامية فينتهى فى التاسع عشر من يوليو، والصف الثانى الإعدادى ينتهي فى الحادى والعشرين من سبتمبر، وللمرحلة الثانوية فى البعوث الإسلامية (الصف الأول والصف الثانى) ينتهى فى الرابع والعشرين من يوليو.
الأول الثانوي - شعبة إسلامية
الصف الأول الإعدادى - بعوث
الصف الأول الثانوى - بعوث
الصف الأول تجويد_1
الصف الأول تخصص
الصف الأول عالية
الصف الثاني الإعدادي-بعوث
الصف الثاني الثانوي - بعوث
الصف الثاني الثانوي -شعبة إسلامية
الصف الثاني تخصص
الصف الثاني عالية
أولى اعدداي- الدور الثاني
أولى ثانوي أدبي -الدور الثاني
أولى ثانوي علمي -الدور الثاني_1
تانية اعدداي- الدور الثاني
تانية ثانوي أدبي -الدور الثاني
تانية ثانوي علمي -الدور الثاني_1
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة