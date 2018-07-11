موسكو: دمشق لم تتوجه لروسيا بطلب توريد صواريخ "اس-300"

موسكو (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، أن دمشق لم تتوجه لموسكو بشأن توريد منظومات الدفاع الجوى "اس-300"، مؤكدا أن بلاده مستعدة لمناقشة هذه المسألة.

وقال وزير الدفاع الروسى فى مقابلة مع صحيفة "إل جورنالى" الإيطالية، نٌشرت اليوم الأربعاء "إن منظومات صواريخ "اس-300 " هى منظومات تسليح دفاعية، لذلك لا يمكنها تشكيل تهديدا على الأمن القومى لأى دولة أخرى".

وأضاف:"أن قرار توريد هذه الصواريخ لتسليح جيش أى دولة أجنبية يُتخذ على أساس الطلب المعنى وهو غير موجود حتى الآن من قبل سوريا". مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لبحث الموضوع مع سوريا.

وقال إن "العدوان الأمريكى البريطانى الفرنسى الأخير على سوريا يظهر ضرورة وجود منظومات دفاع جوى حديثة لدى السوريين".

وعن الصدام بين أوكرانيا ورسيا.. أكد وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، أن حدوث صدام مباشر بين أوكرانيا وروسيا غير وارد ومستحيل. وقال شويجو فى مقابلة مع صحيفة "إل جيورنالى" الإيطالية، نُشر اليوم الأربعاء "أعتبر أنه من المستحيل حدوث صدام مباشر بين أوكرانيا وروسيا".

وأضاف "نحن نشترك فى جذور مشتركة ولعدة قرون شهدنا معا أصعب التجارب ووقفنا جنبا إلى جنب دفاعا عن حريتنا واستقلالنا خلال الحرب العالمية الثانية".

وأشار إلى أن أقاربه من جهة والدته عاشوا فى أوكرانيا، وأنه تم تعميده فى كنيسة صغيرة فى مدينة ستاخانوف المنجمية بمقاطعه لوهانسك.لافتا إلى أنه مقتنع بأنه الذاكرة التاريخية الروسية الأوكرانية المشتركة لا يمكن أن يكون بها مكان للمواجهة أو العداوة المتبادلة.