موجز أخبار الساعة 1.. التعليم: 74% نسبة النجاح العامة فى الثانوية العامة

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان التعليم نسبة النجاح فى الثانوية العامة وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

التعليم: 74% نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى نتيجة الثانوية العامة وصلت قرابة 74%.

انقطاع المياه عن حى الدقى وجامعة الدول و 6 مناطق لمدة 6 ساعات الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالجيزة، إيقاف محطة مياه الجيزة مما يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (بين السرايات - شارع جامعة الدول العربية - شارع مراد - ميدان الجيزة - حى الدقى - حى العجوزة - شارع النيل بحدود الدقى والعجوزة)

س و ج.. ما هى عقوبات بريطانيا على فيس بوك بعد فشله فى حماية البيانات ؟

اخفاق وراءه اخفاق وفشل يعقبه فشل، تلك عنوان المرحلة التى يمر بها موقع التواصل الاجتماعى الشهير " فيس بوك" فمع كثرة الأخطاء والسقطات التى يقع بها فيس بوك فما بين التسريب وعدم الحماية لبيانات المستخدمين يواجه عملاق الشبكات الاجتماعية أكبر غرامة فى تاريخه فى بريطانيا.

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن إعادة فتح مرافئ تصدير الخام

قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية التى مقرها طرابلس اليوم الأربعاء، إن أربعة مرافئ لتصدير النفط أعيد فتحها بعد أن سلمتها فصائل فى شرق البلاد إلى المؤسسة.

بلومبرج: قطر تقترض مليارات الدولارات لإتمام صفقات دفاعية

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن قطر تسعى لجمع أكثر من 4 مليارات دولار من البنوك لتمويل شراء طائرات "يوروتايفون" المقاتلة، بحسب ما أفاد عدد من الأشخاص المطلعين.

التعليم العالى: تسلمنا كشوف درجات الحافز الرياضى من التربية والتعليم

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مكتب التنسيق تسلم بالفعل كشوف الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة، موضحا أن الوزارة تنتظر إعلان النتيجة رسميا بالمدارس حتى يمكنها تحديد موعد انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق.

التعليم: 26% نسبة الباقين للإعادة والدور الثانى بالثانوية العامة 2018

كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه من المتوقع أن تصل نسبة النجاح فى امتحانات الثانوية العامة إلى 74%.

التعليم: 54 طالبا فى قائمة أوائل الثانوية العامة والنتيجة تعتمد اليوم

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن عدد طلاب أوائل الثانوية العامة 2018 وصل إلى 54 طالبا وطالبة.

تعطل حركة المرور بالطريق الدائرى فى الإسكندرية بعد انفصال مقطورة سولار

شهد الطريق الدائرى بالإسكندرية، انفصال مقطورة محملة بالسولار، مما تسبب فى تسرب بعض السولار على الطريق، وتعطل الحركة المرورية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، بانفصال مقطورة سيارة نقل "فنطاس" عن القاطرة بالطريق الدائرى مطلع كوبرى حسن علام تجاه الطريق الزراعى.

هيئة الاستعلامات: العملية الشاملة سيناء 2018 نموذج فى الالتزام بحقوق الإنسان

أثبتت دراسة قانونية أن العملية الشاملة سيناء 2018 تقدم نموذجاً فى ممارسة حق وواجب الدولة فى مكافحة الإرهاب المسلح فى إطار التزام كامل بالقواعد الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان.

بدء التحقيق مع مكرم محمد أحمد حول قرار حظر النشر بقضية "57357"

بدأت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين ، التحقيق مع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية" 57357".

تداول صور مشاركة غواص مصرى فى إنقاذ أطفال الكهف بتايلاند

تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صور لمشاركة غواص مصرى يدعى "خالد زكى"، فى عملية إنقاذ أطفال الكهف بتايلاند.

حفتر يأمر باستئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها

أمر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر باستئناف عملية تصدير النفط من الموانئ النفطية بعد تحريرها من قبضة الميليشيات الإرهابية.