مقتل شاب فى مشاجرة بالأسلحة النارية ببنها

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من مستشفى الجامعة ببنها بورود محمد طارق شعبان الشهير بـ"عصفورة" جثة هامدة أثناء فض مشاجرة بالأسلاحة النارية فى منطقة مساكن الموالح ببنها بسبب خناقة عامل شاى أمام مستشفى دار الطب وفرد أمن قام على إثرها العامل باستدعاء عدد من البلطجية.

تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتتوالى التحقيق.