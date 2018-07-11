قناة باكستانية: أحد قادة حزب "عوامى" الوطنى من بين قتلى انفجار بيشاور

إسلام آباد (أ ش أ)

ذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية ، نقلاً عن مسؤولين فى باكستان ، أن هارون بيلور أحد قادة حزب "عوامي" الوطنى ، كان من بين قتلى الهجوم الانتحارى الذى استهدف مسيرة انتخابية فى مدينة بيشاور شمال غربى البلاد ، وأن التفجير وقع فى منطقة "ياكا توت" بالمدينة بمجرد صعود بيلور لإلقاء خطاب أمام مناصريه.

ونقلت القناة عن مصادر رسمية فى بيشاور أن الإنفجار تم باستخدام 8 كيلوجرامات من مادة "تى ان تي" شديدة الانفجار ، ما نتج عنه مقتل 12 شخصاً ، مشيرة إلى أن متحدثاً باسم مستشفى "ليدى ريدينج" ببيشاور أكد أن عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى بلغ 35 شخصاً.

وكانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت، فى وقت سابق، مقتل 12 شخصًا بينهم زعيم حزب خلال مسيرة انتخابية فى انفجار بمدينة بيشاور شمال غربى البلاد.