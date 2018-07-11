video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 يوليه 2018 02:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قناة باكستانية: أحد قادة حزب "عوامى" الوطنى من بين قتلى انفجار بيشاور

الأربعاء، 11 يوليه 2018 02:00 ص
قناة باكستانية: أحد قادة حزب "عوامى" الوطنى من بين قتلى انفجار بيشاور تفجير - أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية ، نقلاً عن مسؤولين فى باكستان ، أن هارون بيلور أحد قادة حزب "عوامي" الوطنى ، كان من بين قتلى الهجوم الانتحارى الذى استهدف مسيرة انتخابية فى مدينة بيشاور شمال غربى البلاد ، وأن التفجير وقع فى منطقة "ياكا توت" بالمدينة بمجرد صعود بيلور لإلقاء خطاب أمام مناصريه.

ونقلت القناة عن مصادر رسمية فى بيشاور أن الإنفجار تم باستخدام 8 كيلوجرامات من مادة "تى ان تي" شديدة الانفجار ، ما نتج عنه مقتل 12 شخصاً ، مشيرة إلى أن متحدثاً باسم مستشفى "ليدى ريدينج" ببيشاور أكد أن عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى بلغ 35 شخصاً.

وكانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت، فى وقت سابق، مقتل 12 شخصًا بينهم زعيم حزب خلال مسيرة انتخابية فى انفجار بمدينة بيشاور شمال غربى البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 أخرين إثر اصطدام حافلة بشاحنة فى باكستان

باكستان

اخبار باكستان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

تفجير باكستان




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة