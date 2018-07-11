فيديو وصور.. سيولة مرورية واختناقات طفيفة بشوارع القاهرة والجيزة

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رصدت عدسة "اليوم السابع" ظهر اليوم الأربعاء الحالة المرورية خلال جولتها الميدانيه بأرجاء القاهرة والجيزة أجواء من السيولة المرورية إلى جانب عدة اختناقات بعدد من المناطق الحيوية.





شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز فى كلا الاتجاهين حالة من السيولة المرورية وصولا إلى ميدان الدقى وعلى امتداد شارع التحرير فى الاتجاهين من "كوبرى الخشب" إلى بداية شارع التحرير من الأوبرا .





فيما شهدت دوران الدقى ومحيط قسم الدقى حالة من الاختناق المرورى وصولا إلى ميدان الأوبرا.





كما سادت المرونة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر فى كلا الاتجاهين لتبدأ حالة التكدس المرورى فى اتجاه مدينة نصر ومخارج كوبرى أكتوبر فى اتجاهى الإسعاف وعبد المنعم رياض.