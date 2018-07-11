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عادل إمام عن عزف السلام الجمهورى بالمستشفيات: سنتحول لدولة من الدراويش

الأربعاء، 11 يوليه 2018 02:01 ص
عادل إمام عن عزف السلام الجمهورى بالمستشفيات: سنتحول لدولة من الدراويش عادل إمام
كتب محسن البديوى
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علق الفنان عادل إمام، على قرار وزارة الصحة بعزف السلام الوطنى بالمستشفيات، قائلًا :"إذا كانت الوزيرة لديها حسن نية بتعميق الانتماء بالمستشفيات، فالطريق إلى جهنم مليء بحسن النوايا".

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، إن كثرة عزف النشيد الجمهورى تحوله لشيء تقليدى، ساخرًا :" هندخل عند الكبابجى، وسنجده يعزف السلام الوطنى!".

 

فيما قال النائب أحمد رفعت، إن كل أطباء مصر لديهم الحب والوطنية ولا مانع من تذكيرهم بالسلام الوطنى والقسم، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيوافق على القرار وسيتم البدء فى تناول مشكلات المستشفيات، وتطبيق "البصمة" للعاملين بالمستشفيات بهدف الانضباط.

 

وعقب "الزعيم"، متعجبًا :"خايف نتحول لدولة من الدراويش، ونتخيل أننا نزرع الوطنية.. كل الدول تحترم سلامها الوطنى، والناس ليسوا بحاجة لاختبارهم فى سلامهم الوطنى".


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عادل امام

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السلام الجمهورى

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وائل الابراشى

العاشره مساء




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