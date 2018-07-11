ضبط صاحب مصنع بحوزته 200 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب مصنع لإنتاج اللحوم، لاتهامه بحيازة 200 كيلو من اللحوم المفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالطالبية، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد تجميع "م. م" صاحب مصنع لإنتاج اللحوم بالطالبية، لكميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وإعادة تصنيعها وبيعها للمواطنين مرة أخرى.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 200 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.