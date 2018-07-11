video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط صاحب مصنع بحوزته 200 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:32 م
ضبط صاحب مصنع بحوزته 200 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة لحوم فاسدة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب مصنع لإنتاج اللحوم، لاتهامه بحيازة 200 كيلو من اللحوم المفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالطالبية، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. 

 

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد تجميع "م. م" صاحب مصنع لإنتاج اللحوم بالطالبية، لكميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وإعادة تصنيعها وبيعها للمواطنين مرة أخرى. 

 

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 200 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط لحوم فاسدة بالسلام أول وتحصين ماشية بحلوان فى القاهرة

ضبط 450 كيلو لحوم فاسدة و"استيكرات" غش تاريخ صلاحيتها بالمعصرة

محافظة القاهرة تصادر 2 طن لحوم فاسدة خلال حملة على محلات أطعمة بالمطرية

أخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم

مباحث التموين

لحوم فاسدة

الطالبية

أمن الجيزة




لا تفوتك
التعليم: 74% نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة

التعليم: 74% نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة

بالأرقام.. 55% نسب تنفيذ المرحلة الثالثة لـ"دار مصر".. و"العبور" فى المقدمة

بالأرقام.. 55% نسب تنفيذ المرحلة الثالثة لـ"دار مصر".. و"العبور" فى المقدمة

كيف تكشف الداخلية غموض مقتل أطفال الهرم؟.. بلاغات الحرائق تحدد مكان ارتكاب الجريمة.. الـ"dna" يحدد درجة القرابة بين الضحايا.. وخبراء: الجناة 3 أشخاص نقلوا الجثث بسيارة من عقار لمسرح جريمة مفتوح

كيف تكشف الداخلية غموض مقتل أطفال الهرم؟.. بلاغات الحرائق تحدد مكان ارتكاب الجريمة.. الـ"dna" يحدد درجة القرابة بين الضحايا.. وخبراء: الجناة 3 أشخاص نقلوا الجثث بسيارة من عقار لمسرح جريمة مفتوح

"التعليم العالى" لطلاب الثانوية: "لا تتكاسلوا عن التقدم لاختبارات القدرات لأنها لن تفتح مرة أخرى".. وتؤكد: لطلاب الدور الثانى الحق فى أداء امتحانات القدرات.. وتكشف: بدء التقدم للمسابقة الموحدة 15 يوليو

"التعليم العالى" لطلاب الثانوية: "لا تتكاسلوا عن التقدم لاختبارات القدرات لأنها لن تفتح مرة أخرى".. وتؤكد: لطلاب الدور الثانى الحق فى أداء امتحانات القدرات.. وتكشف: بدء التقدم للمسابقة الموحدة 15 يوليو

ماذا حقق كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد فى 3296 يوما

ماذا حقق كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد فى 3296 يوما

"اللى ملوش خير فى كلبه".. 1000 دولار سعر حفلة عيد ميلاد الكلب فى أستراليا

"اللى ملوش خير فى كلبه".. 1000 دولار سعر حفلة عيد ميلاد الكلب فى أستراليا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة