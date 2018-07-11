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صور.. رئيس الوزراء اليابانى يزور الملاجئ الأمنة لمتضررى الفيضانات

الأربعاء، 11 يوليه 2018 10:36 ص
صور.. رئيس الوزراء اليابانى يزور الملاجئ الأمنة لمتضررى الفيضانات شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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قام رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الأربعاء بزيارة الملاجئ الأمنة لمتضررى الفيضانات التى ضربت البلاد وأدت لسقوط 179 شخصا.

وقام آبى بمواساة المتضررين من الأثار الكارثية التى سببتها الأمطار الغزيرة على بيوتهم وممتلكاتهم.

وارتفعت الحصيلة المؤقتة للأمطار الغزيرة التى هطلت الأسبوع الماضى على غرب اليابان إلى 179 شخصا فى حين لا يزال هناك الكثير من المفقودين وآلاف المشردين، بحسب ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن عمليات البحث والانقاذ لا تزال مستمرة بعد الفيضانات والسيول والانهيارات الارضية التى تسببت بها الامطار الطوفانية وأدت لأخطر كارثة ناجمة عن سوء الاحوال الجوية فى الأرخبيل منذ اكثر من 30 عاما.

آبى يواسى المتضريين من أثار الفيضانات
آبى يواسى المتضريين من أثار الفيضانات

وصباح الأربعاء غادر رئيس الوزراء شينزو آبى العاصمة طوكيو متجها إلى أوكاياما، إحدى المناطق الأكثر تضررا بالكارثة، لكى يرى بأم عينه حجم المأساة التى اضطرته لإلغاء جولة خارجية كان يعتزم القيام بها هذا الأسبوع إلى أربع دول بينها بلجيكا وفرنسا.

ومن المقرر أن يستطلع آبى من الجو حجم الأضرار فى إقليم مابى وأن يلتقى على الأرض نازحين ومسؤولين محليين لمعرفة احتياجاتهم.

ولا يزال أكثر من 10 آلاف شخص فى ملاجئ موزعة فى عدد من أنحاء وسط الأرخبيل وغربه، بحلسب الإعلام المحلى.

الملاجئ الأمنة لمتضررى الفيضانات
الملاجئ الأمنة لمتضررى الفيضانات

 

تقديم الرعاية اللازمة
تقديم الرعاية اللازمة

 

جانب من زيارة آبى للملاجئ الأمنة
جانب من زيارة آبى للملاجئ الأمنة

 

رئيس الوزرء اليابانى شينزو آبى
رئيس الوزرء اليابانى شينزو آبى

 

ملاجئ أمنة
ملاجئ أمنة

 


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