صور.. الأمير هارى وزوجته ميجان يصلان إلى دبلن فى أول زيارة للخارج منذ زفافهم

دبلن (رويترز)

وصل الأمير البريطانى هارى وزوجته ميجان ماركل إلى دبلن أمس الثلاثاء، فى أول زيارة لهما للخارج منذ زواجهما فى مايو .

وقال رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار على تويتر "يسعدنا استقبال دوق ودوقة ساسكس فى مقر الحكومة فى بداية زيارتهما لأيرلندا "التى تستمر يومين مشيرا إلى اللقب الذى حصل عليه كل من الأمير هارى وماركل ممثلة هوليوود السابقة بعد زواجهما.

وكانت ميجان ترتدى فستانا أخضر داكنا من جيفنشى اختارته على ما يبدو وفى ذهنها علم أيرلندا فى حين ارتدى الأمير هارى سترة داكنة ورابطة عنق خضراء والتقيا بفارادكار بعد وصولهما إلى مطار دبلن بفترة وجيزة.

ومن المقرر أن يحضر الاثنان حفلا رسميا فى مقر إقامة السفير البريطانى فى جنوب المدينة فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء حيث يلتقيان مع شخصيات من قطاعات الفن والرياضة والجيش والمؤسسات الاجتماعية بأيرلندا.

وسيقوم الاثنان بزيارة بعض من الأماكن الثقافية الرئيسية بالمدينة من بينها ترينتى كوليدج أقدم جامعات أيرلندا وكروك بارك حيث أطلقت القوات البريطانية النار على حشد قبل نحو قرن فى يوم يعرف باسم الأحد الدامى خلال حرب الاستقلال بأيرلندا.

ولعبت العائلة الملكية البريطانية دورا مهما فى تطوير العلاقات الانجليزية الأيرلندية فى السنوات القليلة الماضية ولاسيما قبل ست سنوات عندما قامت الملكة إليزابيث جدة الأمير هارى بأول زيارة دولة يقوم بها ملك بريطانى منذ حصول أيرلندا على استقلالها عن لندن عام 1921.

ومن المقرر أن يلتقى الزوجان بالرئيس الأيرلندى مايكل دي. هيجينز غدا الأربعاء قبل أن يزورا نصبا لضحايا المجاعة الكبرى فى العقد الرابع من القرن قبل الماضى ومركزا لشركات التكنولوجيا الجديدة.



الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل



الفنانة الأمريكية ميجان ماركل