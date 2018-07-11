سقوط عاطلين بحوزتهما 6 كيلو بانجو فى مداهمة بؤرة إجرامية بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطلين بحوزتهما 6 كيلو من مخدر البانجو خلال مداهمة بؤرة إجرامية بأطفيح، واعترف المتهمين بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، عن نشاط بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة بدائرة المركز.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية داهمت قوة أمنية قادها الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث أطفيح والنقيب عبد الحكيم حماد معاون مباحث المركز، أسفرت عن القبض على " أ. ع " و " ر. ح " عاطلين وبحوزتهما 6 كيلو من مخدر البانجو.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.